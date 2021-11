Ein in Schlangenlinien fahrendes Auto wurde der Polizei am Samstagabend gegen 23.30 Uhr gemeldet. Zunächst war das Auto im Bereich B9 und später am Ortsausgang Bellheim in Richtung Westheim gemeldet worden. Schließlich wurde das gesuchte Auto vor dem Wohnanwesen des Halters in Bellheim vorgefunden. Der Halter und vermeintliche Fahrer öffnete die Tür und stand merklich unter Alkoholeinfluss. Hier zeigte das Atemalkoholtestgerät über 2,3 Promille an. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein konnte er nicht mehr hergeben, weil er keinen mehr besaß.