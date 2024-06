Spielerisch lernen Kita-Kinder in Scheibenhardt schon seit Jahren die Sprache des Nachbarlandes. Nun wurden die Bemühungen mit der Auszeichnung als „Elysée-Kita“ belohnt.

„Sur le pont, de Scheibenhard/t, on y danse, on y danse“ singen die Kinder im Stuhlkreis Platz genommen haben, zusammen mit ihren Erzieherinnen. Sie benennen Gegenstände in französischer Sprache, spielen und singen oder zählen sich ab von „un“ bis „vingt“, denn mehr sind an diesem sonnigen Vormittag nicht anwesend. Heute führen sie vor, was sie das Jahr über so gelernt haben. Vor allem an den zwei Tagen in der Woche, wenn Madame Latt zu ihnen kommt.

Angélique, wie sie Frau Latt rufen, ist Französin und arbeitet nicht nur in der Kita „Sonnenschein“ im deutschen Scheibenhardt mit Kindern, sondern unterrichtet auch an der „Ecole Maternelle“ im französischen Scheibenhard. Die beiden Einrichtungen unternehmen vieles gemeinsam, die Erzieherinnen und Lehrkräfte sprechen Aktionen ab und vereinbaren Projekte, allen Hindernissen zum Trotz. Nicht nur beim Brückenfest gibt es Aktionen. So trifft man sich am Dreikönigstag, führt gemeinsame Faschingsfeiern oder das Oster-Treffen durch und organisiert einen gemeinsamen Laternenumzug mit dem Sankt-Martins-Spiel.

Kinder beider Einrichtungen erfahren so, dass Grenzen und Sprachen kein Hindernis für Begegnungen sind. Für die Erzieherinnen sei es aber immer wieder interessant, die Unterschiede der beiden Bildungseinrichtungen zu thematisieren. Neue Impulse bekomme man auch durch die unterschiedliche Gestaltung der Vorschulzeit in beiden Ländern. Einer der Schwerpunkte der Kita „Sonnenschein“ liegt eben im Bereich des deutsch-französischen Zusammenlebens. Und schon seit Jahren nimmt die Kita Sonnenschein am Sprachförderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz teil, das über das neu geschaffene Sozialraumbudget finanziert wird.

Schon seit den 1990er Jahren gebe es französische Spracharbeit in Scheibenhardt. Kinder erleben ein Sprachbad und verstehen schon viele Redewendungen nach kurzer Zeit, sagt Kita-Leiterin Steffi Moritz. All diese Bemühungen ermunterten die Kita-Leiterin Steffi Moritz in Absprache mit Ortsbürgermeister Edwin Diesel schon 2023, sich um eine Anerkennung als „Elysée-Kita“ zu bewerben. Dies ist ein Netzwerk, dem in Rheinland-Pfalz bereits 40 Einrichtungen angehören, bundesweit sind es schon mehr als 500.

Und seit Montag dieser Woche darf sich auch die Kindertagesstätte Sonnenschein in Scheibenhardt so nennen. Was hier im Hinblick auf den Erwerb der französischen Sprache im frühkindlichen Alter geleistet wird, fand seine Anerkennung und Lob von höchster Stelle.

Nicht nur der Bürgermeister Edwin Diesel und sein Nachfolger Thomas Ehl sowie Bürgermeisterin Iris Fleisch von der Verbandsgemeinde Hagenbach fanden sich ein, sondern auch die Beigeordnete von Scheibenhard, Fabienne Duhl kam in die Kita „Sonnenschein“. Hier freute man sich auf den Besuch von Bildungsministerin Stefanie Hubig, die eigens aus der Landeshauptstadt Mainz an die Lauter gereist war, um die große Ehrentafel mit der Aufschrift „Elysée-Kita“ zu überreichen. Sie lobte die hier geleistete „tolle Arbeit“ als vorbildlich, weil es gerade in Rheinland-Pfalz darum gehe, der französischen Sprache den angemessenen Stellenwert einzuräumen. Gerade an der Grenze wisse man, wie wertvoll es ist, sich gut zu verstehen und sich auch in der Sprache der Nachbarn ausdrücken zu können. Die Auszeichnung mit dem Zertifikat als „Elysée-Kita“ könne auch als Ansporn dienen, auf diesem Weg weiterhin so aktiv zu bleiben.

Wegen der von Präsident Macron angekündigten Auflösung der französischen Nationalversammlung konnte Generalkonsulin Ilde Gorguet nicht an der Veranstaltung teilnehmen, wie Ortsbürgermeister Diesel mitteilte. Diesel sprach von einem „besonderen Tag für die Kita Sonnenschein und auch für die Gemeinde Scheibenhardt“.