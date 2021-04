Zwei Lamas sind am Donnerstagmorgen zwischen Wiesental und Hambrücken aus ihrem Gehege ausgebüxt. Während sich ein Tier unweit des Geheges aufhielt und schnell eingefangen werden konnte, sorgte das zweite Lama für mehr Wirbel. Mehrere Beamte von Landes- und Bundespolizei, ein Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei beteiligten sich an der Einfangaktion. Das Lama hielt sich zeitweise sehr nah an den Gleisen der Schnellfahrstrecke und der Bundesstraße 36 auf. Einsatzkräfte mussten immer wieder den Gleisbereich betreten. Zur Sicherheit aller wurden Zug- und Straßenverkehr kurzzeitig eingestellt. In Folge der Einfangversuche verletzte sich eine Beamtin leicht . Gegen 10.20 Uhr gelang es der Besitzerin schließlich, auch das zweite Lama anzulocken und einzufangen. Nach ihren Informationen gelangten die Tiere durch ein geöffnetes Gatter in die Freiheit.