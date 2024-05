Der für Anfang Mai geplante Beginn des Ausbaus der Klosterstraße hatte sich aufgrund der noch nicht erfolgten Fertigstellung der Bauarbeiten in der Bahnhofstraße, das soll nun Mitte Mai geschehen, verschoben. Nun soll es am Montag, 13. Mai, losgehen, teilte die Stadtverwaltung mit.

An diesem Tag würden die dafür erforderlichen Straßensperrungen vorbereitet. Zunächst werde die Richthofenstraße vom Zugang zur Musikschule bis zur Einmündung Klosterstraße voll gesperrt. Einen Tag später soll das Straßenstück „An Fronte Beckers“/Klosterstraße von der Einmündung der Straße An der Lunette bis zur Einmündung in die Straße An der Hochschule voll gesperrt werden. Fahrzeuge die in die Fischerstraße einbiegen beziehungsweise aus der Bergstraße auf die Klosterstraße fahren möchten, könnten dies weiterhin tun. Die Zufahrt zur Fischerstraße erfolge zudem über die Straße An der Hochschule und über die Kurze Gasse. Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet.

Wegen der Straßensperrungen kommt es auf der Buslinie 595 zu einer Routenänderung. Von der Haltestelle Wasserturm kommend entfällt der Halt am Krankenhaus. Als Ersatz wird die nahegelegene Haltestelle „AOK“ angefahren. Betroffen sind die Fahrten ab Bahnhof Germersheim um 12.15, 13.15, 16.15 und 17.15 Uhr. Bei Fahrten via Ludwigstor-Park wird die barrierefrei ausgebaute Haltestelle „Krankenhaus“ weiterhin bedient. Obwohl sich keine Bus-Haltestelle in der Klosterstraße befindet, hat der Beginn des Ausbaus der Klosterstraße dennoch Auswirkungen auf den ÖPNV in der Stadt. Betroffen sind die Fahrten der Linie 595 von der Haltestelle „Wasserturm“ (in der Bellheimer Straße in Fahrtrichtung Süden) kommend, die im Anschluss normalerweise via Klosterstraße die Haltestelle Krankenhaus bedienen, um dann zum Römerweg und weiter nach Sondernheim zu fahren. Es entfällt die Haltestelle „Krankenhaus“. Als Ersatzhaltestelle wird die Haltestelle vor der AOK bedient, die üblicherweise nur von der Buslinie 590 aus Lingenfeld kommend angefahren wird. Die Fahrtroute 595 führt bei den oben beschriebenen Fahrten vom großen Kreisel über die Josef-Probst-Straße zum Kreisverkehrsplatz auf Höhe der B9-Ausfahrt „Mitte“. Von dort aus wird dann die Haltestelle AOK bedient. Es handelt sich um die Fahrten: • 595-308 (an schulfreien Tagen) ab Bahnhof Germersheim um 12.15 Uhr, ab AOK 12.25 Uhr und an Willi-Gutting-Straße um 12.39 Uhr. 595-216/-316 (an allen Werktagen) ab Bahnhof Germersheim um 13.15 Uhr, ab AOK 13.25 Uhr und an Willi-Gutting-Straße um 13.39 Uhr. 595-226/-326 (an allen Werktagen) ab Bahnhof Germersheim um 16.15 Uhr, ab AOK 16.25 Uhr und an Willi-Gutting-Straße um 16. 39 Uhr. 595-128 (an allen Werktagen) ab Bahnhof Germersheim um 17.15 Uhr, ab AOK 17.25 Uhr und an Willi-Gutting-Straße um 17.39 Uhr. Nicht betroffen sind die Fahrten der Linie 595, die via „Ludwigstor-Park“ die Haltestelle Krankenhaus anfahren, z. B. die Fahrten des Stadtverkehrs, die vom Bahnhof kommen: 595-234: „Krankenhaus“ an 7.45 Uhr, 595-804: „Krankenhaus“ an 8.56 Uhr, 595-808: „Krankenhaus“ an 9.56 Uhr, 595-812: „Krankenhaus“ an 10.56 Uhr, 595-818: „Krankenhaus“ an 14.50 Uhr.

Rein aus ÖPNV-Sicht ist in den Fahrplänen als Endzeitpunkt der Fahrplanwechsel für den Monat Juni 2025 (bis 7. Juni 2025) hinterlegt, schreibt die Stadtverwaltung. Die Fahrpläne werden auf der Homepage des Verkehrsunternehmens „Hetzler&Pfadt“ und in Kürze bei VRN.de (Fahrplan/Fahrplanbuchseiten) veröffentlicht.