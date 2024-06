Damit hatte wohl kaum noch einer gerechnet, aber die Schimmelstute des Bottenbachers rauschte in einem riesigen Schlussakkord noch als erste durchs Ziel.

Der Bottenbacher Galoppertrainer Christian Peterschmitt fügte seiner beeindruckenden Karriere an Fronleichnam eine weitere Sternstunde hinzu: Zum Auftakt des Frühjahrs-Meetings am Donnerstag auf Deutschlands Paradehippodrom in Iffezheim vor den Toren Baden-Badens gewann seine Stute Silver Beauty als große Außenseiterin eine Prüfung für vierjährige Pferde über die Mitteldistanz von 1800 Meter.

Alles sah nach einem Sieg des großen Favoriten Wilmot aus dem Kölner Premiumquartier von Waldemar Hickst aus. Doch mit einem riesigen Schlussakkord rauschte die pfälzische Schimmeldame noch vorbei. Siegjockey Leon Wolff sagte hinterher: „Die anderen waren in einem sehr schnellen Rennen schon weit weg. Sie wurden dann wohl etwas müde – und Silver Beauty hatte noch Reserven.“ Peterschmitt beschreibt die Zarak-Tochter aus französischer Zucht als „sehr pflegeleicht mit gutem Speed“.

Ihr Weg führt nun nach Frankreich, im westlichen pferdeverrückten Nachbarland sind die Preisgelder deutlich höher. Durch akribisches Studium der Ausschreibungen findet Peterschmitt immer wieder die passenden Rennen für seine Vierbeiner. Den erfolgreichen Tag rundete sein vierjähriger Wallach Shayan ab. In der „Viererwette des Tages“ belegte er im 14-köpfigen Feld mit dem Dänen Thore Hammer-Hansen im Sattel den Bronze-Rang. Für Silver Beauty gab es 81 Euro für zehnEuro Einsatz, das Platzgeld von Shayan betrug 29:10.