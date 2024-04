Der Baubeginn für den ersten Bauabschnitt des Ausbaus der Klosterstraße kann, so denn die Witterungsverhältnisse und der Fortgang der Arbeiten in der Bahnhofstraße mitspielen, am Donnerstag, 2. Mai, erfolgen. Begonnen wird zwischen dem Übergang zur Straße „An Fronte Beckers“/Eingang Musikschule und der Einmündung zur Richthofenstraße. Die Arbeiten in dem genannten Bereich müssen unter Vollsperrung des Verkehrs durchgeführt werden.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aus der Klosterstraße, die in die Fischerstraße einbiegen möchten oder aus der Bergstraße auf die Klosterstraße fahren möchten, können dies weiterhin tun. Die Zufahrt zur Fischerstraße kann zudem über die Straße „An der Hochschule“ und über die „Kurze Gasse“ erfolgen. Eine örtliche Umleitung wird selbstverständlich eingerichtet. Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule und Musikakademie können die Musikschule während dieses ersten Bauabschnitts, der bis Herbst dieses Jahres fertig sein soll, ausschließlich über den Musikschulzugang in der Glacisstraße erreichen.

Alle Beteiligten laut Stadtverwaltung bestrebt, das Bauprojekt möglichst rasch abzuwickeln und die Beeinträchtigungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die Zufahrt zu den Grundstücken mit dem Auto ist bei dem Bauabschnitt nicht möglich, der Zugang zu allen Gebäudeeingängen wird sichergestellt.