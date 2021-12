Der Eigentümer des Geländes am Bellheimer Ortsausgang in Richtung Knittelsheim, wo früher der Penny-Markt war, möchte das Areal verkaufen. In der Folge sollen dort Wohnhäuser errichtet werden. Der Vorschlag eines möglichen Investors, der sich und seine Pläne in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag vorstellen möchte, sieht den Bau von 28 Doppelhaushälften, 13 Reihenhäusern sowie je 41 Carports und Stellplätzen vor.

Aufgrund der Altersstruktur der Inhaber von Unternehmen in älteren Gewerbegebieten rechnet die Gemeinde auf absehbare Zeit mit Betriebsaufgaben und Geländeverkäufen. Um diese Entwicklung steuern zu können, wird im Rat über den Erlass einer „Vorkaufssatzung Gewerbegebiet“ diskutiert.

Info



Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 2. Dezember, 18.30 Uhr, in der Festhalle, Zeiskamer Straße. Themen sind unter anderem Beschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte für die Grundschule, Kauf einer mobilen Fußgängerampel, Erweiterung der Kita Flohzirkus. Die geplante Beratung des Haushaltsplans 2022/23 wird aus Termingründen verschoben.