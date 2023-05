Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kontaktbeschränkungen und Abstand halten – das gilt auch auf dem Wohnungsmarkt. Doch wenn Schäden an der Wohnung repariert werden müssen, bleibt ein Treffen von Vermieter, Mieter und Handwerkern vor Ort nicht aus. Was auch sonst oft zu Konflikten führt, ist in Corona-Zeiten besonders sensibel anzupacken. Die RHEINPFALZ hat bei der Eigentümer-Gemeinschaft „Haus und Grund“ in Kandel nachgefragt, wie lange derzeit ein Wasserhahn unbeobachtet tropfen darf und was gilt, wenn ein Mieter im Homeoffice arbeitet.

Handwerk gilt als systemrelevant. Deshalb dürfen Handwerker in Mietwohnungen unter Einhaltung der geltenden Regeln wie gewohnt ihrer Tätigkeit nachgehen. Wobei: Im Sinne