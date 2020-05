Mehrere Anrufe falscher Polizisten gab es am Dienstag und Mittwoch im Bereich der Germersheimer Polizei. Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr am Dienstag rief ein Unbekannter bei einer 80-Jährigen, einer 75-Jährigen und einer 57-jährigen Frau in Germersheim an. Er erklärte, er sei von der Polizei und man hätte in der Nachbarschaft eingebrochen. Des Weiteren habe man einen Notizblock gefunden, in dem die Namen der Seniorinnen hinterlegt waren. Deshalb sei nun Vorsicht geboten. Der unbekannte Anrufer fragte die Frauen in diesem Zusammenhang, ob sie Wertgegenstände hätten und wie sie diese aufbewahrten. Da dies den Damen suspekt vorkam, beendeten sie das Telefonat. Es entstand kein Schaden. Am Mittwochvormittag kam es zu einem Anruf von falschen Polizeibeamten in Bellheim.

Tipps der Polizei

Keine Auskünfte über Bargeld und Wertgegenständen am Telefon herausgeben. Die Polizei weist darauf hin, dass sie niemals am Telefon Bürger dazu auffordert, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben. Niemals würden Polizisten geschickt, um Wertgegenstände abzuholen. Bei Anrufen dieser Art sollte aufgelegt und die Polizei unter 07274 9580 informiert werden.