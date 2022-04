„Ostern mit Hildegard“ ist eine Aktionsreihe für Kinder, Jugendliche, Junggebliebene, für die ganze Familie. Hildegard, die Pfarrpatronin, begleitet kinder- und jugendgerecht durch die Tage von Palmsonntag bis Ostermontag.

Folgende Aktionen werden angeboten:

Palmsonntag, 10. April, 10.30 Uhr, Bellheim: Palmstecken basteln und kleine Palmsonntags-Prozession, Treffpunkt: Pfarrgarten Bellheim (bei schlechtem Wetter im prot. Gemeindehaus).

Gründonnerstag, 14. April, 20 Uhr, Knittelsheim: Gemeinsamer Gang durch die Nacht, Start in Kath. Kirche mit kleinen Impuls zum letzten Abendmahl. Danach gemeinsamer Gang durch die Nacht, mit mehreren Stationen über Passionsgeschichte. Abschluss gegen 21.15 Uhr an Knittelsheimer Kapelle.

Karfreitag, 15. April, drei kinder- und jugendgerechten Kreuzwege: in Ottersheim um 10 Uhr, Treffpunkt: an der Katholischen Kirche; in Zeiskam um 11 Uhr, Treffpunkt an der Katholischen Kirche; in Knittelsheim um 15 Uhr, Treffpunkt an der Katholischen Kirche. Gemeinsame Betrachtung der Passionsgeschichte Jesu und gehen ein Stück Weg mit ihm.

Karsamstag, 16. April, 20 Uhr, Ottersheim: Kleine Osternachtsfeier für Kinder und Jugendliche, Treffpunkt: am Spielplatz an der Grundschule. Gemeinsamer Gang zum Außenbereich der kath. Kirche. Dort wartet das Osterfeuer und gemeinsame Erinnerung an die Auferstehung von Jesus und Mitnahme des Osterlichts nach Hause.

Ostermontag, 18. April: Gemeinsame Emmaus-Tour nach Zeiskam und Emmaus-Gottesdienst im Pfarrgarten mit Kinder-, Jugend- und Familiengottesdienst um 10.30 Uhr im Zeiskamer Pfarrgarten (bei schlechtem Wetter in der Fuchsbachhalle). Wer Lust hat, ist eingeladen, sich zuvor mit uns gemeinsam aufzumachen zu einer Emmaus-Radtour nach Zeiskam: Treffpunkt dazu jeweils um 9.30 Uhr in den einzelnen Gemeinden in Ottersheim: am Eck, in Knittelsheim: an der katholischen Kirche, in Bellheim: auf dem Kirchenplatz und in Lustadt: vor der Kath. Kirche St. Johannes. Danach ein Mitbring-Picknick. Die Idee: Jede Familie nimmt ihren Imbiss, ihre Getränke und eine Picknickdecke selbst mit, nach dem Gottesdienst feiern wir so auch auf diese Weise gemeinsam das Auferstehungsfest.

Zu jedem Termin ist ein „Ostern mit Hildegard“-Puzzleteil erhältlich. Wer bei allen Aktionen dabei war, kann daraus am Ostermontag eine „Mitmach-Urkunde“ als kleine Erinnerung zusammensetzen.

Wichtig ist es jedoch, dass das sich die Kinder bis zum 6. April anmelden. Dazu genügt eine E-Mail an tobias.baumgaertner@yahoo.de. In der Mail sollte stehen, bei welchen Aktionen sie mitmachen wollen und wer von der Familie alles mit dabei ist (am besten mit Vorname und Name). Nach dem Anmeldeschluss gibt es nähere Infos zu den einzelnen Terminen per E-Mail!