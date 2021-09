Am Samstag, 25. September, 16 bis 23 Uhr, und Sonntag, 26. September, 10 bis 21 Uhr wird die Westheimer Kerwe auf dem Kerweplatz stattfinden.

Trotz der schwierigen Umstände hat die Ortsgemeinde sich gemeinsam mit den Vereinen (TVW und Feuerwehr) dazu entschlossen, sie durchzuführen. Einige Schausteller haben ihr Kommen zugesagt. Außerdem wird es ein umfangreiches Essensangebot sowie Cocktails geben. Zusätzlich gibt es zum Frühschoppen am Sonntag Weißwurst und Brezeln, am Sonntagnachmittag Kaffee und Kuchen.

Die Eröffnung findet am Samstag um 16.30 Uhr statt. Die Lingenfelder Druslachelfe, die Weingartener Rosenprinzessin die Schwegenheimer Lindenprinzessin und der Fanfarenzug Lingenfeld werden dabei sein. Richard Lechnauer wird mit seiner Drehorgel am Samstagnachmittag und sonntags zum Frühschoppen Spenden sammeln.

Corona-Regeln: Gelände ist umzäunt

Das Gelände wird umzäunt. Der Zugang befindet sich in Richtung Garagen/Bürgerhaus und ist nur möglich für geimpfte/genesene oder negativ getestete Personen. Kinder/Jugendliche bis 15 Jahre müssen keinen Testnachweis erbringen, da sie in den Schulen regelmäßig getestet werden. Eine Anmeldung erfolgt über die Luca-App oder über ein Kontaktformular. Es dürfen sich maximal 500 Personen auf dem Gelände aufhalten. Die Zugangskontrolle übernimmt ein Sicherheitsdienst. Wenn auf dem Gelände der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht. Am Sitzplatz können die Masken abgenommen werden.

Test-Station

Marc Sickelmann richtet eine Corona-Teststation im Bürgerhaus (kleiner Saal) ein, sie ist samstags von 15 bis 17.30 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Die Tests sind kostenlos.