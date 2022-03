Am kommenden Sonntag, 20. März, haben die Kandeler Einzelhandelsgeschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Viele bieten an diesem Tag auch ausgesprochene Schnäppchen an. Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag ist die Ausstellung „Kandel mobil“, bei der zahlreiche Autohäuser aus der ganzen Südpfalz auch neueste Modelle auf dem Marktplatz unter dem St. Georgsturm vorstellen werden. Spannend wird es sicherlich bei den Händlern, bei denen man sich über Autos mit Elektro-Antrieb informieren kann. In Zeiten allerhöchster Spritpreise gibt es da sicherlich Informations- und Gesprächsbedarf.

Aber auch Anbieter von Wohnmobilen, Wohnanhängern und natürlich von Zweirädern mit und ohne Antriebshilfe sind vertreten. Wie berichtet, werden sogar Freunde von Oldtimern voll auf ihre Kosten kommen, denn auch der Oldtimerclub Kandel wird am „Plätzl“ mit von der Partie sein und mindestens 20 liebevoll gepflegte „Schätzchen“ aus vergangener Zeit präsentieren.

Die Automesse „Kandel mobil“ beginnt am Samstag, 19. März und am Sonntag, 20. März jeweils um 12 Uhr.