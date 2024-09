Neu aufgestellt wurde jetzt die Gemeindeführung im Grenzdorf Scheibenhardt. Es gibt nach einem Vierteljahrhundert nicht nur einen neuen Ortsbürgermeister, sondern auch zwei neue Beigeordnete.

Doch zu Beginn der konstituierenden Sitzung des neuen Ortsgemeinderates gab es erst einmal ein ganz dickes Dankeschön und viel Lob für die bisherige Beigeordnete Ruth Herberger. Ihr dankte der scheidende Ortsbürgermeister Edwin Diesel für eine 16-jährige aktive Mitarbeit. „Auf dich habe ich mich immer verlassen können“, so Diesel, denn Ruth Herberger habe so gut wie nie „Nein“ gesagt, wenn es um einen Einsatz für die Ortsgemeinde ging, würdigte Diesel seine Beigeordnete. Vor allem erinnerte er an ihre Mitarbeit im Seniorenbeirat, dem sie weiterhin angehören wird, und an ihre Kochkünste, die bei den alljährlichen Weihnachtsessen zur Geltung gebracht wurden.

Edwin Diesel, der nach eigenen Worten keinen Tag in seiner 25-jährigen Amtszeit missen möchte, sprach von einer schönen und anspruchsvollen Zeit. Langer Applaus von Ratsmitgliedern und Zuhörern war Zeichen des Respekts für die Leistung von Edwin Diesel, der die kommunalpolitische Bühne doch noch nicht ganz verlassen wird. Jüngst wurde er zum Beigeordneten der Verbandsgemeinde Hagenbach gewählt, in Scheibenhardt übernimmt er als ehrenamtlicher Beauftragter die Betreuung für die Erweiterung und Sanierung der Kita Sonnenschein. Diese Funktion ist in der neuen Hauptsatzung der Ortsgemeinde geregelt, die einstimmig angenommen wurde.

Zum Ersten Beigeordneten gewählt wurde auf Vorschlag der CDU-Fraktion Steffen Diesel, der alle elf Stimmen auf sich vereinigen konnte. Zur Einordnung: Steffen Diesel ist der Sohn des bisherigen Bürgermeisters. Ebenfalls einmütig sprach sich der Rat für Ann-Kristin Kohler, ebenfalls CDU-Fraktion, aus. Nachdem Steffen Diesel gleich nach seiner Wahl auf sein Mandat verzichtete, konnte als neues Ratsmitglied Liane Klauck verpflichtet werden. Diesel selbst wird in der kommenden Sitzung ein Geschäftsbereich übertragen. Er bekommt hierfür eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 20 Prozent des Regelsatzes für den Ortsbürgermeister.

Der neue Ortsbürgermeister Thomas Ehl sprach von „großen Fußstapfen“, in die er trete, bat den Rat um eine sachliche und kollegiale Zusammenarbeit und darum, dass Parteipolitik im Rat keine Rolle spielen solle. Respekt verdiene die Haltung der mit fünf Mitgliedern im Rat vertretenen SPD-Fraktion, die die Wahl der beiden Beigeordneten mitgetragen habe.