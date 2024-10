Das Team der Jugendberufshilfe des Landkreises lädt in den Herbstferien wieder zum Job-Camp in die Berufsschule nach Germersheim. Von Montag, 14., bis Mittwoch, 16. Oktober, jeweils von 10 bis 13 Uhr, dreht sich alles um Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz. Egal ob Fragen zu Ausbildungen, die Suche nach einem Praktikumsplatz oder das Erstellen von Bewerbungsunterlagen, alle Anliegen rund um das Thema Berufe finden im Job-Camp Gehör. Es können auch Bewerbungsfotos angefertigt werden. Am Dienstag und Mittwoch gibt es die Möglichkeit, Ausbildungsberufe mittels VR-Brillen zu erkunden.

Das Job-Camp findet in den Räumen der Schulsozialarbeit in der Berufsbildenden Schule Germersheim (U06) statt. Es handelt sich um ein kostenloses Angebot. Interessierte können kommen, wann sie wollen, und so oft sie wollen. Weitere Fragen beantwortet Christian Matheis, E-Mail c.matheis@kreis-germersheim.de oder Telefon 0171 9139787. Eine Anmeldung ist nicht zwingend notwendig.