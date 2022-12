Seit dem späten Mittwochabend fahren im Kreis Germersheim fast keine Züge mehr, auch der S-Bahn-Verkehr zwischen Wörth und Karlsruhe ist für eineinhalb Wochen eingestellt. Die Deutsche Bahn, der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) beziehungsweise die Albtalverkehrsgesellschaft setzen als Ersatz Busse ein. So richtig zu spüren bekommen die Fahrgäste die Zugausfälle erstmals am frühen Donnerstagmorgen am Wörther Bahnhof. Die Pendler müssen zur Arbeit und donedie Kinder und Jugendlichen sind auf dem Weg zur Schule.