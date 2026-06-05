[Aktualisierung 14.05 Uhr]. Nach einem Lkw-Unfall ist die Bundesstraße 272 zwischen Weingarten und Schwegenheim derzeit immer noch gesperrt. Weshalb der Fahrer, der beim Unfall leicht verletzt wurde, mit seinem Sattelzug von der Bundesstraße abkam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Mit einem Autokran wird der beschädigte Lkw aus dem Grünstreifen geborgen. Der Schaden an der Zugmaschine, mit der ein Baum touchiert wurde, wird nach derzeitigen Schätzungen auf rund 20.000 Euro geschätzt. Nach weiteren Angaben der Polizei wird der Straßenmeisterei zufolge die B272 bis gegen 15 Uhr gesperrt sein. Verkehrsteilnehmer müssen weiter mit Behinderungen rechnen.