Die Delegierten des SPD-Unterbezirks der AG 60plus-Südpfalz haben in Kandel ihren Vorstand neu gewählt. Der neue geschäftsführende Vorstand ist der alte: Wolfgang Thiel (Vorsitzender), Inge Sommer und Siegrid Weiler (stellvertretende Vorsitzende) sowie Hellmuth Várnay (Schriftführer) wurden einstimmig bestätigt.

Gastredner unterstrichen die hohe Anerkennung der sehr aktiven SPD-Seniorinnen und Senioren in der Südpfalz. „Ihr seid ein Juwel der SPD in der Pfalz“, so Ingrid Reske, stellvertretende Vorsitzende der AG 60plus-Rheinland-Pfalz.

„Wegen Corona sind einige Aktivitäten ausgefallen und unsere Konferenz musste um ein Jahr verschoben werden. Dennoch haben wir einiges auf die Beine gestellt“, berichtete Thiel. „Unser Markenkern sind nicht nur Wanderungen und Fahrten, nein, wir sind auch eine feste Größe bei den Wahlkämpfen und politischen Veranstaltungen für unsere Partei!“ Thiel kündigte den Sommerausflug 2022 an die Mosel am 18. August an und die Jahresabschlussfahrt nach Mainz am 21. Dezember.

Neuwahlen



Geschäftsführender Vorstand: Wolfgang Thiel (Vorsitzender), Inge Sommer und Siegrid Weiler (stellvertretende Vorsitzende) und Hellmuth Várnay (Schriftführer), Beisitzer: Brigitte Bartels, Robert Baumann, Hans-Peter Benz, Maria Benz, Manfred Freudenstein, Doris Fuchs, Ute Griesbach, Karin Grimm, Heinz Lambert, Peteris Venteris.