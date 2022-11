Mit einem lebendigen Adventskalender will die katholische Frauengemeinschaft Knittelsheim dazu beitragen, die Adventszeit besinnlicher zu gestalten. Dazu werden an den vier Adventssonntagen, jeweils um 18 Uhr, Adventsfenster geöffnet. Am Sonntag, 27. November, gestalten die Messdiener das erste Fenster in der Ludwigstraße 13. Weitere Stationen: Sonntag, 4. Dezember: Kätzel Lara I. mit Familie in der Rietburgstraße 2, Sonntag, 11. Dezember: Annette Lutz, Diana Hoffmann und Ulrike Christ im Schlittweg 1, Sonntag, 18. Dezember: Katholische Frauengemeinschaft im Kirchengarten. Es gibt jeweils Glühwein und Kinderpunsch. Tassen mitbringen.