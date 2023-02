Der abgesagte Kinderumzug der Wörther Altrhein-Narren könnte am Samstag doch noch stattfinden. Der Verein hat den Umzug abgesagt, weil die Auflagen des städtischen Ordnungsamts gemessen an der Größe des Umzugs – 4 Gruppen, 120 Teilnehmer, keine 1000 Besucher – seiner Meinung nach zu hoch waren. Gefordert worden seien von der Stadt alle 70 Meter zwei Ordner – „so viele hatten wir bei einem normalen Faschingsumzug nie und trifft man auch bei den Umzügen in der Umgebung nicht an“, so Aline Scheerbarth von den Altrhein-Narren.

Allerdings, so Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD), hatten die Altrhein-Narren ursprünglich eine deutlich größere Veranstaltung angemeldet. Entsprechend seien auch die Auflagen. Bei jetzt nur noch vier Gruppen sei die Situation eine ganz andere. Die Auflagen können entsprechend heruntergeschraubt werden und sollten dann problemlos erfüllbar sein, so Nitsches Einschätzung. Das dafür nötige Gespräch mit dem Ordnungsamt sei den Altrhein-Narren bereits angeboten worden.