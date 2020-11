Unbekannte warfen Sonntagmorgen um 3.30 Uhr mit einem Stein die Glastür zu einer Tankstelle in Kandel Minderslachen ein. Anschließend betraten die beiden Täter das Geschäft und entwendeten Tabakwaren im Wert von etwa 50 Euro aus dem Tresenbereich. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro, so die Schätzung der Polizei Wörth. Im Anschluss an die Tat flüchteten die beiden Täter in Richtung Landstraße.

Info



Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein (07271 9221 0 oder piwoerth@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.