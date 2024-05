In Zukunft wird ein 47-jähriger Autofahrer auf sein Fahrzeug verzichten müssen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Fortmühlstraße am späteren Samstagnachmittag, gegen 18 Uhr, bemerkten die Polizisten bei einem 47-jährigen Autofahrer Atemalkoholgeruch. Ein durchgeführter Schnelltest ergab einen Wert von knapp 2,7 Promille. Aufgrund dessen wurde dem Autofahrer zunächst die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde der Führerschein des 47-jährigen sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Der 47-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten. „Ist ein Fahrer eines Kraftfahrzeugs mit mindestens 1,1 Promille unterwegs, gilt er als absolut fahruntüchtig“, schreibt der ADAC auf seiner Homepage. Ein Gericht entscheide über die Strafe und die Sperrfrist, wenn die Fahrerlaubnis entzogen werde. Ab 1,6 Promille sei eine medizinisch-psychologische Untersuchung zwingend vorgeschrieben.