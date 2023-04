Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet hat am Donnerstagnachmittag ein 43-jähriger Mann. Zuvor hatten mehrere Personen den Mann als verwirrte Person bei der Polizei gemeldet. Da der 43-Jährige laut Polizeibericht eine Gefahr für sich und andere darstellte sollte er gefesselt werden. Dagegen setzte er sich jedoch massiv zur Wehr, so die Polizei. Die Beamten hätten ihn zu Boden bringen müssen, danach wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Nun wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.