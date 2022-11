Gerd Schweickert feierte sein 40. Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst. Seit 1992 ist er bei der Stadt Wörth beschäftigt, wo er hauptsächlich in der Finanzabteilung verschiedene Aufgaben übernommen hat und derzeit stellvertretender Abteilungsleiter ist.

Nach der Mittleren Reife an der Realschule Kandel und anschließender Fachhochschule in Karlsruhe begann Schweickert seine Ausbildung am 1. Oktober 1982 beim Finanzamt in Landau und besuchte berufsbegleitend die Finanzschule in Edenkoben. Seit vergangenem Jahr ist er im Personalrat tätig. Bürgermeister Dennis Nitsche überreichte ihm eine Urkunde und ein Geschenk. Nachdem Schweickert jahrelang im Karateverein Maximiliansau aktiv war, ist jetzt sein großes Hobby der Tanzsport.