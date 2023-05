Am Montag wurde von 16 bis 18 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Wörth von Beamten der Polizei Wörth eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Es ergaben sich bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern neben 29 Geschwindigkeitsverstößen drei Gurtverstöße, ein Ladungsverstoß sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, berichtet die Polizei.