Zirka 2000 Menschen besuchten am Rosenmontag von 13.30 Uhr bis 18 Uhr den Faschingsumzug in Neuburg. Das teilte die Polizei Wörth mit. Zur Abschlussveranstaltung auf dem Platz vor dem Rathaus hätten sich in der Spitze 800 Feiernde eingefunden. „Es mussten zwei Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen werden“, schreibt die Polizei. Dennoch: Seitens der Polizei und des Veranstalters könne der Faschingsumzug als problemlos bezeichnet werden, heißt es in der Mitteilung. „Gewaltsituationen durch übermäßigen Alkoholgenuss durch Jugendliche und junge Erwachsene konnten nicht festgestellt werden.“