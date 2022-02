Sehr eilig hatte es am Dienstag eine Autofahrerin aus dem Kreis Pirmasens, die auf der L548 bei Kandel-Höfen in Richtung Minderslachen unterwegs war. Sie wurde mit 155 Stundenkilometern (km/h) geblitzt, bei erlaubten 70. Der Geschwindigkeitsmesstrupp der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt kontrollierte in der Zeit von 15.15 Uhr bis 20.45 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der Strecke. Von den 589 gemessenen Fahrzeugen waren 73 Fahrzeugführer wegen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu beanstanden. Unrühmlicher Spitzenreiter war die Fahrzeugführerin aus der Westpfalz, die die zulässige um 85 km/h überschritt! Nach Abzug der Toleranz bleibt eine Nettogeschwindigkeit von 150 km/h. die Autofahrerin erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 1400 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot. Auf 29 weitere Fahrzeugführer kommt jeweils ein Bußgeld in Höhe von mindestens 100 Euro zu und sie müssen teilweise mit einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. Drei Wagenführer werden mit einem Fahrverbot konfrontiert. In 43 Fällen erhalten die beanstandeten Autofahrer ein Verwarngeld.