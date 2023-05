Am Montagmorgen haben in der Zeit von 11 bis 12.15 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Wörth die Geschwindigkeit in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim überwacht. Bei erlaubten 30 km/h wurde der Schnellste mit 43 km/h gemessen. Insgesamt waren 14 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Des Weiteren wurde laut Polizei bei einem Transporter entdeckt, dass Schnittgut und verschiedene Werkzeuge ohne jegliche Sicherung transportiert wurden. Erst nachdem alles ordnungsgemäß gesichert war, durfte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Ein Autofahrer telefonierte während der Fahrt, zwei weitere fuhren ohne Gurt, teilt die Polizei weiter mit. Zudem wurden an zwölf Fahrzeugen kleine technische Mängel festgestellt.