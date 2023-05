Schläge, Messer, Polizei: Bei diesen Stichworten will man kaum glauben, dass es beim Polizeieinsatz am Freitagabend auf dem Wörther Maimarkt in erster Linie um Kinder ging.

Gerufen wurden die Beamten gegen 19.15 Uhr. Ein Elfjähriger sei aus einer Gruppe heraus geschlagen und dabei leicht verletzt worden, berichtet die Polizei. Als der Vater dazu kommt, wird er mit einem Messer bedroht.

Beim Eintreffen der Polizei flüchtete die Gruppe, konnte aber durch den Vater und eine weitere Person wieder lokalisiert werden. Einige Kinder wurden bis zum Herbeieilen der Polizei festgehalten. Der Vater hält den Täter fest, auch andere Mitglieder der Gruppe werden am Weglaufen gehindert. Und der Vater darf den Täter bis zum Eintreffen der Beamten auch festhalten, stellt Florian Herder (Sprecher der Wörther Polizei) klar. Weil der Täter aber sagt, er sei durch das Festhalten verletzt worden, nehmen die Beamten auch eine Strafanzeige gegen den Vater auf.

Über den Täter sagt die Polizei nicht viel. Er ist erst 13 Jahre alt und wie sein Opfer ebenfalls noch im Kindesalter und damit nicht strafmündig. Allerdings sei er für die Polizei kein Unbekannter, so Herder. Das Jugendamt ist informiert.

Kein Einzelfall

Der Vorfall vom Freitag ist kein Einzelfall: Schon seit einigen Wochen häufen sich in sozialen Netzwerken Berichte über Jugendliche, die im Bereich Wörth-Dorschberg Kinder und Erwachsene beschimpfen und bedrohen. „Ich wurde auch schon mehrfach von den dreien angeschrien/beleidigt und mir sind sie sogar mal hinterhergerannt als ich mit dem Hund spazieren war“, schreibt beispielsweise eine Frau. Eine andere Frau berichtet von einer ähnlichen Erfahrung auf der Brücke bei der Mozartstraße: „Bei mir waren es vier und der eine mit Sturmhaube.“ Andere Stimmen berichten von Kindern, die aus Angst vor Rache nicht zur Polizei oder zur Schulleitung gehen oder von Silvesterböllern, die auf Kinder geworfen wurden.

Info

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.