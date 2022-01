Vier Monate musste Lara Helm das Geheimnis für sich behalten – erst beim Neujahrsempfang am Sonntagabend durfte sie es lüften: Lara I. ist das elfte Knillsemer Kätzel. Auch wenn Bürger den Empfang wegen der Pandemie nur von zu Hause aus per Internet verfolgen konnten, war Unterhaltung garantiert. Denn: An der Zeremonie mit sich steigernder, spannungsgeladener Musik hatte sich nichts geändert. Dann öffnete sich im Gemeindehaus der Vorhang und Lara I. stand im dunkelblauen Abendkleid auf der Bühne: Sie ist Knittelsheimerin, 19 Jahre jung, will Diplom-Finanzwirtin werden, liebt den Fasching, tanzt und liest gerne – und trifft sich auch gerne mit Freunden. Lara Helm folgt Chiara Fuchs nach, die sich nach 27-monatiger Amtszeit vom Katzenvolk verabschiedet hatte.