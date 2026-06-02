Raub mit Körperverletzung im Spiegelbachpark: Am Samstag griff ein bislang Unbekannter einen 60-jährigen Mann gegen 23.15 Uhr im Park an. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Der 60-Jährige war mit dem Fahrrad unterwegs und wurde von einem Unbekannten angehalten, dann angegriffen. Der Täter entwendete zudem das Mobiltelefon sowie Geld aus der Geldbörse des 60-Jährigen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Nach dem Überfall rief der Betroffene selbst die Polizei. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste er mehrere Tage im Krankenhaus verbringen.

Der Unbekannte war den Angaben der Polizei zufolge etwa 1,80 Meter groß, zirka 90 Kilogramm schwer, hatte eine dunkle Hautfarbe und trug graue Kleidung.

Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per Mail an Kilandau@polizei.rlp.de entgegen.