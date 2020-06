Derzeit kursieren im Internet kleine Rechenaufgaben mit Symbolbildern gegen die Corona-Langeweile daheim, die eine Hälfte der Nutzer fasziniert und die andere Hälfte mit versteckten Details schier in den Wahnsinn treibt. Vielleicht wollte hier in Deidesheim darum jemand der guten alten Gleichung entkommen und ein Zahlenrätsel der anderen Art in der analogen Welt installieren. Warum sonst sollte sonst ein hochwertiges Fahrrad-Zahlenschloss ohne das dazugehörige Velo an einem Pfosten baumeln?

Die schlechte Nachricht zuerst: Nicht nur ein guter Rechner ahnt sofort, wie unglaublich viele mögliche Kombinationen er bei einem Zahlenschloss mit fünfstelligem Code ausprobieren muss. Die gute Nachricht lautet: Der beherzte Praktiker nimmt das Schloss einfach so vom Pfosten herunter. Ganz ohne Rechen-Kopfschmerz! Da hat sich der Rätselmacher dann am Ende doch ein bisschen verschätzt bei der Schwierigkeit des Lösungswegs.