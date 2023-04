Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Steven Kärgel hat als Geschäftsführer des Winzervereins Deidesheim bei seiner Vorstellung vor zwei Jahren angekündigt, die Spitze in der Pfalz anzupeilen. Die Redaktion der „Weinwirtschaft“ hat den Winzerverein im Ranking jetzt bundesweit auf Platz zwei gewählt, damit ist er die Nummer eins in der Pfalz. Aber Kärgel will mehr.

Eigentlich hatte sich Steven Kärgel vom Weinbau verabschiedet. Denn 2015 war er als Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Kallstadt ausgestiegen und in den elterlichen