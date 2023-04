Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ein Filmbeitrag über seine Eismanufaktur wurde Harald Potsch zum Verhängnis. Bei den Aufnahmen in Freinsheim infizierte er sich mit dem Coronavirus. Seine Lunge sei jetzt so stark beschädigt, dass er in die Reha müsste. Und doch geht der Deidesheimer nun wieder arbeiten. Wieso?

Harald Potsch ist dem Teufel gerade noch so von der Schippe gesprungen. Das habe zumindest sein Arzt gesagt, als er die Corona-Infektion überstanden hatte. Er habe kurz vor der künstlichen