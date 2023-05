Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kalte Nahwärme als Wärmeversorgung – das hört sich erst einmal paradox an. Die Technik ist relativ neu, stößt jedoch auch in der Region auf wachsendes Interesse. So soll das Maikammerer Baugebiet Im Eulbusch III damit versorgt werden. Auch in Deidesheim wächst das Interesse an der Technik.

Um was es geht, erklärte Thomas Giel, Professor für Technisches Gebäudemanagement und Technische Gebäudeausrüstung an der Hochschule Mainz, im Umweltausschuss