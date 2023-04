Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wochenlang keine direkten Kontakte zu Angehörigen und Freunden: Menschen in Pflegeeinrichtungen trifft dies besonders hart. Bewohner und Mitarbeiter des Caritas-Altenzentrums Stiftung Bürgerhospital in Deidesheim erzählen in einer Telefonkonferenz, wie sie diese Zeit gemeistert haben.

Das Wichtigste vorweg: Im Bürgerhospital gab es keinen einzigen Corona-Infektionsfall. „Gott sei Dank“, sagt Einrichtungsleiterin Verena Renner. „Das war die ganze Zeit unsere schlimmste