Die öffentliche Sitzung des Werkausschusses am Donnerstag, 11. Juni, 18.30 Uhr, findet anders als vorgesehen im Sitzungszimmer in Gebäude A (Dachgeschoss) der Gemeindewerke Haßloch in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße 27 statt. Der Zugang ist über das Eingangstor am Kundenzentrum möglich. Ursprünglich war die Sitzung im Raum 101 des Rathauses geplant. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, kann dieser aber wegen Renovierungsarbeiten noch nicht genutzt werden.