Schon in der Schule mit dem Weinbau vertraut sich zu machen, heißt die Devise der Arbeitsgruppe (AG) Weinbau an der IGS Deidesheim-Wachenheim. Ein Konzept, das auf große Resonanz bei den Schülern stößt.

Seit fünf Jahren begleitet der Pädagoge Michael Molitor in Kooperation mit dem Winzerverein Deidesheim diese AG und führt den Nachwuchs in die Welt des Weinbaus ein. Eine nicht alltägliche Angelegenheit ist es, den Unterricht in die Natur zu verlegen, um die Entwicklung im Weinberg, genau unter die Lupe zu nehmen. Anfang der Woche packten die Schüler kräftig mit an, denn die Handlese stand auf dem Plan. Bereits zum sechsten Mal wurden Trauben gelesen, die im Winzerverein ausgebaut werden und deren Wein im Frühjahr 2021 abgefüllt wird.

Erlös wird gespendet

Der zukünftige RIGSling Lesestoff – so der Name des Weins – ist ein Riesling Kabinett trocken und kann für zehn Euro je 0,75-Liter-Flasche im Verkaufsraum Weinparadies des Winzervereins erworben werden. Der Erlös wird an gemeinnützige Organisationen gespendet.

Unterstützung erhält die IGS von Ludwig Grasmück, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzendenden des Winzervereins Deidesheim, der dem Nachwuchs die Aufgaben eines Winzers vom Rebschnitt bis hin zum Biegen und Anbinden der Fruchtruten näherbringt. So wurden auch die Boden- und Laubarbeiten gemeinsam durchgeführt.