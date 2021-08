Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat zu Schäden in Wald und Flur geführt, auch in der Verbandsgemeinde Deidesheim. Die FWG im VG-Rat macht nun Vorschläge zur Verbesserung des Grundwasserspiegels und bringt den Forster Basaltbruch ins Spiel. Die Verwaltung ist eher skeptisch.

Die Freien Wähler regen zum einen eine „sinnvolle Nutzung“ des im Forster Basaltbruch Nord gesammelten Wassers an. Zudem solle die Verwaltung mit Fachleuten weitere Möglichkeiten zur Wasserrückhaltung und zur Versickerung prüfen. Es solle nichts unterlassen werden, um die zunehmenden Schäden durch das Defizit an Niederschlägen abzuschwächen, heißt es in der Begründung eines Antrags, der am Dienstag im Umweltausschuss behandelt werden soll.

Die Verwaltung verweist in einer Stellungnahme unter anderem auf Untersuchungen im Jahr 2012. Damals sei der Vorschlag zur Schaffung von Regenrückhaltebecken am Waldrand bereits untersucht, die Idee aber wieder verworfen worden. Andere Maßnahmen zur Wasserrückhaltung seien bereits umgesetzt worden, so gebe es beispielsweise außerhalb des Naturschutzgebietes ein ausreichendes Netz an Regenrückhaltebecken.

Sammlung von Niederschlägen nicht möglich

Zum Thema Basaltbruch am Pechsteinkopf erinnert die Verwaltung an die Vorgeschichte: Im Jahr 1991, als die Abbrucharbeiten am nördlichen Teil eingestellt wurden, habe die Gefahr bestanden, dass die Steilwände abrutschen. Die Betreiberin, die Basalt AG, habe das Material aus dem Steinbruch senkrecht abgebaut, eine Abschrägung sei nicht möglich gewesen, da dafür keine Grundstücke zur Verfügung gestanden hätten. Eine Teilverfüllung sei nicht genehmigt worden. Die Kreisverwaltung habe das Unternehmen daraufhin verpflichtet, eine Wasseransammlung auf der Grubensohle auf einen mittleren Wasserspiegel von fünf Metern zu begrenzen. Deshalb sei eine Sammlung von Niederschlägen im Nordbruch nicht möglich, heißt es zum FWG-Antrag.

Nun geht die FWG davon aus, dass der Wasserspiegel derzeit bereits deutlich höher als fünf Meter sei, und schlägt vor, dass dieses Wasser nicht abgepumpt, sondern kontrolliert abgeleitet werden soll. Die Verwaltung betont dagegen, dass der Wasserstand regelmäßig durch die Basalt AG überprüft werde. Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU) erklärte auf Anfrage, dass er sich am Montag eigens bei der Firma erkundigt und diese Auskunft bekommen habe. Von einem erhöhten Wasserspiegel sei der Verwaltung nichts bekannt.

Klein: Diskussion zuerst in Forst führen

Da das ganze Thema besonders die Gemeinde Forst betrifft, will die FWG es auch dem dortigen Gemeinderat vorlegen. Nach Auskunft von Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU) ist das bisher noch nicht geschehen. Klein ist jedoch der Meinung, dass die ganze Diskussion, die sehr komplex sei, auf jeden Fall zuerst in Forst geführt werden sollte. Seiner Meinung nach müssten zu dem Thema außerdem das Landesamt für Geologie, der Forst, der Naturpark Pfälzerwald und die Bauern- und Winzerschaft gehört werden. Dass das Wasser derzeit höher stehe als fünf Meter, sei auch ihm nicht bekannt, betonte Klein.

Er kenne die Probleme, verstehe die Diskussion und sei keineswegs dagegen, sie zu führen. Angesichts der Komplexität der Materie habe er allerdings Zweifel, dass etwas dabei herauskomme. Aufgrund der eingeschränkten Versammlungsmöglichkeiten plädiert Klein dafür, zunächst Fragen anzugehen, die auf Verwaltungsebene zu klären seien. Beispielsweise diese: „Wie viel Wasser würde sich derzeit überhaupt im Basaltbruch ansammeln, wenn man es nicht abpumpen würde?“ Eine aktuelle Einschätzung von Fachleuten wäre aus seiner Sicht durchaus interessant.

Info