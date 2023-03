Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Landrats- und Bürgermeisterwahlen am 8. November werden coronabedingt etwas anders ablaufen als gewohnt. Das Land hat den Kommunen ein Hygienekonzept an die Hand gegeben. Unterdessen rechnen die Kommunen mit einem steigenden Anteil an Briefwähler.

In den kommenden Tagen werden die Bürger im Landkreis Bad Dürkheim die Wahlbenachrichtigung im Briefkasten haben. „Die Briefe sind am Montag an die Post gegeben worden“, informiert Jürgen