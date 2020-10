Haßloch: In Haßloch gibt es wie bei Kommunalwahl 2019 unverändert 16 Wahllokale, allerdings mit fünf Änderungen, die zum Teil coronabedingt sind. So dürfen die Wähler nicht im Theosor-Friedrich-Haus ihr Kreuzchen machen, sondern im Café Hannah des Hannah-Arendt-Gymnasiums. Aus dem selben Grund wird statt im Foyer des Hauses Rebental im Foyer der Kita „Buntspechte“ gewählt. Der Mehrzweckraum im Pfarrheim Gallus entfällt als Wahlraum, weil er am Wahlsonntag anderweitig vergeben ist. Gewählt wird stattdessen in der Sporthalle der Schillerschule. Hier befindet sich ein weiterer Wahlraum, der mit einer Trennwand abgeteilt wird. Weil einer der zwei Wahlräume bei den Gemeindewerken zu klein ist, steht der Sozialraum des Parkfriedhofs als zusätzliches Wahllokal zur Verfügung.

Verbandsgemeinde Lambrecht: In der Verbandsgemeinde Lambrecht gibt es Änderungen in Elmstein und in Neidenfels. Elmstein und Appenthal wählen gemeinsam in der Grundschule, das Wahllokal Bürgerinformationszentrum entfällt. Die Iggelbacher wählen wie gehabt in ihrem Ortsteil. In Neidenfels zieht das Wahllokal vom Bürgerhaus in die Sporthalle.

In der Verbandsgemeinde gibt es insgesamt acht Wahllokale und drei Briefwählerstimmbezirke. Die Anzahl der Wahlberechtigten liegt bei knapp 10.000.

Verbandsgemeinde Deidesheim: In der Verbandsgemeinde Deidesheim betreffen die Änderungen Forst und Niederkirchen. In Forst zieht das Wahllokal in die Christoph-Traberger-Halle um, in Niederkirchen ins Bürgerhaus/Mehrzweckhalle. Es gibt zehn Stimmbezirke. Die Anzahl der Wahlberechtigten liegt bei rund 9800.