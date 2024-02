Nanu, hat die Mandelsaison schon begonnen? Wenn die Burgen und Schlösser am Haardtrand zart erröten, hat das normalerweise einen Grund: An den Wegen und in den Weinbergen blühen die Mandelbäume. Aber auch wenn einzelne Blüten sich schon keck hervorwagen und das Wetter recht milde ist: Von Frühling kann man eigentlich noch nicht sprechen – außer vielleicht in Wachenheim? Da hebt sich die Wachtenburg schon jetzt in leuchtendem Zartrosa vom Februar-Himmel ab.

Entdeckt hat das unser Leser Volker Fleckser, der uns dieses schöne Bild geschickt hat. Aber trotz optimaler Lage ist auch die Wein- und Sektstadt noch nicht ganz in der Mandelsaison. „Die offizielle Mandelblütensaison ist festgelegt und beginnt am 1. März“, teilt Ewelina Hofman, Leiterin der Wachenheimer Tourist-Information, mit. „In diesem Jahr sind wir tatsächlich etwas früher dran mit der Wachtenburg. Die Gründe dafür sind jedoch rein organisatorischer Natur: Der notwendige zeitliche Aufwand für den Beleuchtungsaufbau sowie die leider sehr ungünstige Wetterprognosen für die nächsten Tage.“

Aber auch wenn es derzeit regnet, der Februar seinen ganz eigenen Charme verbreitet und so manche Blüten noch auf sich warten lassen, können sich Romantiker beim Anblick der Burg dennoch Fotograf Fleckser anschließen, der trotz des Beleuchtungsfrühstarts: „Schön ist es trotzdem!“