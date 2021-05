Ein ganz normales Plastikrohr kann für Vögel zur Falle werden. Was ist daran gefährlich? Und wie können die Vögel geschützt werden?

In den siebziger und achtziger Jahren wurden im Weinbau vermehrt Plastikhohlrohre mit zwei Kerbleisten zum Einhängen der Drähte eingesetzt. Sie galten damals als eine preiswerte und länger haltbare Alternative zum traditionellen Holzpfahl. Das Problem: Diese runden Pfähle können zu gefährlichen Fallen für höhlenbrütende Vögel werden. Auf der Suche nach geeigneten Nistmöglichkeiten schlüpfen sie in die Röhren und kommen wegen der glatten Innenwände nicht mehr heraus.

„Bei Neuanlagen nach Flurbereinigungen kamen die Plastikpfähle häufig zum Einsatz“, erzählt Alfons Fürst aus Forst, Naturschutzbeauftragter der Kreisverwaltung Bad Dürkheim für die Verbandsgemeinde Deidesheim und Gründungsmitglied der Umweltgruppe „Unke“. Waren diese Pfähle fachgerecht oben mit Kappen verschlossen, ging von dieser Alternative für die Höhlenbrüter keine Gefahr aus. Die Verschlusskappen gab es als Zubehör zu kaufen. Jedoch wurde oft aus Kostengründen darauf verzichtet, oder die Kappen gingen mit der Zeit verloren.

Rebenruten als Schutz

Fürst kennt die Fallenwirkung dieser Pfähle. Bereits vor drei Jahren fand er in einem Stapel ein solches Plastikrohr mit den Überresten mehrerer toter Blaumeisen. In seinen eigenen Weinbergen hat der Naturfreund diese Pfähle nicht eingesetzt. „Aber beim Kauf oder einer Neupacht eines Wingerts waren dann doch immer wieder welche dabei“, erklärt er.

Es gebe jedoch eine einfache Möglichkeit, das Vogelsterben zu verhindern, erklärt Fürst: Man steckt abgeschnittene Rebenruten in das offene Kunststoffrohr. Die Zweige hindern die Vögel daran, in das Rohr hineinzuschlüpfen. Zudem können sie auch als Ausstiegshilfe dienen. Am besten eignen sich Ruten mit spitzwinkeligen Austrieben, die sich gut ins Rohr schieben lassen und verklemmen, rät Fürst. Beim Rebschnitt, der derzeit vorgenommen werde, lasse sich das gut miterledigen.

Laut Fürst verschwinden die Plastikrohre zwar mehr und mehr aus den Weinbergen. Sie würden aber häufig wiederverwendet, oft bei der Weide- und Koppelumzäunung. Auch hier sollten die Besitzer daran denken, die Rohre zum Schutz der Vögel mit Rebenruten zu versehen.

