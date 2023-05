Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem der Skiverband in Forst mit seiner Idee, in den Weinbergswegen eine Strecke für Skirollersport auszuweisen, abgeblitzt ist, liegt der Vorschlag jetzt dem Stadtrat in Deidesheim vor.

Konkret geht es dem Verband um die Erlaubnis, eine „Rollerstrecke“ in den Gemarkungen Forst und Deidesheim zu vermessen und aufzuzeichnen. Für die Trainingsstrecke ist eine asphaltierte, verkehrsberuhigte