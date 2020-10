Über zwei große Spenden für den Kleinsägmühlerhof in Altleiningen kann sich die Lebenshilfe freuen. Fast 47.000 Euro konnte Geschäftsführer Sven Mayer entgegennehmen. Allein 10.000 Euro kommen von einem Ehepaar aus Kirchheim.

Mit 36.524,20 Euro wird die Lebenshilfe von der Fritz Kleeberger-Stiftung aus Bad Dürkheim in diesem Jahr bedacht. Die Stiftung hat den Demeter-Bauernhof schon oft unterstützt. „Es berührt uns sehr, wie sich die Stifterin Marliese Frank mit ganzem Herzen und zielgerichtet für unsere Hofmannschaft engagiert“, bedankte sich Sven Mayer sowohl bei der Stifterin als auch bei dem Stiftungsvorsitzenden Thomas Schutt und Christa Regner, Mitglied der Stiftung.

Ländereien von Spendengeld zugekauft

Mit der Spende konnte die Lebenshilfe zahlreiche bisher in Pacht bewirtschaftete Ländereien rund um den Kleinsägmühlerhof zukaufen. Bei der Begegnung von Stiftungsvorstand und dem Team des Kleinsägmühlerhofs erläuterte Betriebsleiter Richard Danner auch das bevorstehende große und lang angekündigte Bauvorhaben „Bäckerei, Molkerei und Hofladen“. Der Neubau soll noch in diesem Jahr starten. Hier gilt es Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu modernisieren und in ausreichend große, barrierefreie und moderne Räumlichkeiten zu verlagern. 1,9 Millionen Euro sind dafür veranschlagt, 350.000 Euro konnten bereits an Spenden dafür gesammelt werden.

„Private Zuwendung in der Höhe ist außergewöhnlich“

Auch das Ehepaar Erich und Ingrid Gottwein aus Kirchheim unterstützt den Umbau mit 10.000 Euro. Durch die Corona-Pandemie hätten er und seine Frau keinen Urlaub gemacht und auch sonst weniger ausgegeben, erzählt Erich Gottwein, der überzeugt ist, „dass das Geld hier gut verwendet wird“. „Eine private Zuwendung in der Höhe ist außergewöhnlich“, freut sich Markus Hartmann, Leiter Betriebswirtschaft. rhp/abf