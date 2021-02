Die Pfarrei Heiliger Michael unterstreicht in ihrem Fastenbrief die Bedeutung der Willkommenskultur. „Wir nehmen das sehr ernst“, schreibt Pfarrer Bernhard Braun. Aus diesem Grund gebe es schon seit geraumer Zeit zahlreiche Besuchsdienste, die zum Teil auch in Corona-Zeiten aufrecht erhalten werden. Bereits zu Beginn der Pandemie hat die katholische junge Gemeinde Niederkirchen ein Hilfeportal ins Leben gerufen: Wenn Menschen in der Verbandsgemeinde Hilfe brauchen – etwa beim Einkaufen, in der persönlichen Betreuung oder zur Kinderbetreuung, für Fahrdienst oder auch zur Anmeldung für einen Impftermin – können sie das über die Pfarrei-Homepage unter „Corona-Nachbarschaftshilfe“ oder direkt unter www.pfarrei-deidesheim.de/hilfe anmelden. Die Jugendlichen leiten die Anfrage dann an Ehrenamtliche weiter, die sich dafür zur Verfügung stellen. Inzwischen ist das auch telefonisch möglich, unter der Nummer 06326/7010690. Dort melden können sich auch weitere Ehrenamtliche – derzeit werden Helfer gesucht. Der Pfarreirat teilt außerdem mit, dass bis einschließlich 7. März keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden. Anfang März wird entsprechend der Infektionslage über das weitere Vorgehen entschieden.