Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 17 Millionen Euro investiert der Kreis Bad Dürkheim in Bauarbeiten am Standort Deidesheim der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim. Bis zum Sommer 2023 soll alles fertig sein. Die Schule wird dann eine Nutzfläche von 4500 Quadratmetern haben, von denen 2500 neu sind. Doch bis es so weit ist, erwartet Schulleiter Georg Dumont „spannende Zeiten“.

Die Bauarbeiten und der Schulbetrieb am Standort Deidesheim der Integrierten Gesamtschule (IGS) Deidesheim-Wachenheim harmonisieren bestens und es gibt keine Probleme, versicherten Architekt Thomas