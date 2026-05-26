Aktuell kommt es im Bereich Neustadt vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen etwa Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen, falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Das hat die Polizei in Neustadt mitgeteilt. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer derart, dass sie teilweise sehr hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an die Täter überweisen oder auch persönlich übergeben.

Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die gerade im Bereich Neustadt etwas Ungewöhnliches beobachtet haben oder denen gerade etwas komisch vor kam. Ebenso appelliert die Polizei an Menschen, die den Verdacht haben, dass in Ihrem Umfeld ein solcher Betrugsfall aktuell stattfinden könnte. Sie alle werde gebeten, umgehend die Polizei zu verständigen.