Der ehemalige Bürgermeister von Esthal, Gerhard Kuhn, ist am Montag im Alter von 79 Jahren gestorben. 18 Jahre lang, von 1996 bis 2014, lenkte der Orgelbaumeister die Geschicke der Gemeinde.

Gerhard Kuhn wurde 1943 in Esthal geboren. 1964 begann der musikalisch talentierte junge Mann eine Ausbildung zum Orgelbauer. Sein Großonkel, der Organist in der Esthaler Pfarrkirche war, hatte schon früh Kuhns Begabung erkannt und zum Harmonium- und Orgelspiel angeleitet. 1967 absolvierte er erfolgreich die Gesellenprüfung, 1975 die Prüfung zum Orgelbaumeister. 1977 machte er sich selbstständig und betrieb von 1985 bis 2012 eine Orgelwerkstatt in Esthal. Unter anderem baute er in dieser Zeit 26 neue Orgeln sowie 22 Truhenorgeln und restaurierte 24 denkmalpflegerische Orgeln.

Zur Politik kam Gerhard Kuhn schon früh. 1965 trat er in die Junge Union ein. 1984 wurde er für die CDU in den Esthaler Gemeinderat gewählt, 1989 ins Amt des Beigeordneten der Gemeinde. Von 1996 bis 2014 war Gerhard Kuhn Ortsbürgermeister in Esthal. In vier Direktwahlen wurde er jeweils im ersten Wahlgang gewählt. Gernot Kuhn, der heutige Lambrechter Verbandsbürgermeister, war sein Nachfolger im Amt des Esthaler Ortschefs. 1999 bis 2014 war Gerhard Kuhn auch Mitglied des Verbandsgemeinderats.

Große Projekte während seiner Amtszeit

In seine Amtszeit als Ortsbürgermeister fielen zahlreiche Projekte in der Waldgemeinde, unter anderem die Neugestaltung des Dorfplatzes, der Neubau des Bürgerhauses, das Baugebiet Tannenstraße/Jägerweg, der Wertstoffhof und die Anlegung der Streuobstwiesen beim Bürgerhaus, außerdem das 625. Jubiläum Esthals.

Für seine außerordentlichen Verdienste um die Gemeinde Esthal wurde Gerhard Kuhn 2014 mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Kuhn habe sich sehr verdient gemacht um Esthal, im politischen wie kulturellen Bereich, lobte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld bei der Verleihung das Engagement des Kommunalpolitikers.

„Du warst immer nah an den Menschen und hast nie einsame Entscheidungen getroffen“, würdigte der frühere Verbandsbürgermeister Manfred Kirr den Altbürgermeister bei dessen Verabschiedung. Kuhn habe die Entwicklung von Esthal maßgeblich geprägt.

Sieben Jahre lang war er zudem Dirigent des katholischen Kirchenchors Esthal, 13 Jahre lang dirigierte er den Männergesangsverein.

Die Beisetzung findet am 8. Juli auf dem Esthaler Friedhof statt.