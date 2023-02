Ein Elektro-Hubwagen kann jetzt die Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer beim Tafelladen in Haßloch erleichtern. Möglich gemacht hat das der Lions Club Neustadt mit einer Spende von 4300 Euro.

Jean-Claude Finck, Vorsitzender der Tafel Neustadt-Haßloch, freut sich, dass die Ehrenamtlichen, überwiegend Frauen, nun weniger schleppen müssen. „Wir bekommen ja auch Paletten angeliefert“, sagt er, „die müssen bewegt werden.“ Allein Paletten mit Wasser, führt er als Beispiel an, wiegen mehrere 100 Kilogramm. Natürlich ist nicht alles so schwer, was an die Hilfsbedürftigen verteilt wird. Doch auch die Lebensmittelkisten haben es in sich, denn sie werden in Kunststoffkisten ausgegeben. „Da wiegt eine allein auch schon acht Kilogramm. Das belastet die Helferinnen schon sehr.“ Und jede der Kisten muss, bevor sie bei den Hilfsbedürftigen landet, gerichtet und transportiert werden.

20 Mitarbeiterinnen sorgen im Tafelladen in Haßloch für die Annahme der gespendeten Waren und ihre Verteilung. Rechnet man die beiden Tafeln in Neustadt dazu, sind es für den gesamten Bereich der Tafel Neustadt-Haßloch sogar 80 Mitarbeiterinnen, dazu zwei feste Fahrer, erläutert Finck.

Gewaltige Logistik dahinter

Dabei ist die Ausgabe der Ware nur der am ehesten sichtbare Teil der Arbeit. „Die Logistik, die dahintersteckt, ist gewaltig“, sagt Finck. Damit die Hilfsbedürftigen in Haßloch mittwochs nicht leer ausgehen, werde für ihren Tafelladen an drei Tagen in der Woche bei Spendern gesammelt.

Dazu gehören unter anderem Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte wie Bäckereien und Metzgereien, aber auch landwirtschaftliche Betriebe und Privatpersonen. Zu den Vorbereitungen gehört dann nicht nur das gerechte Einteilen der Ware. Teilweise erhalte die Tafel auch Ware, die „nicht vorsortiert“ ist, wie es Finck vorsichtig ausdrückt. Was verteilt werden kann, ist grundsätzlich unterschiedlich und hängt ganz von den Spenden ab. Was oft fehlt, sei Gemüse und Obst, aber auch Brot und Milch.

Die Tafel versorgt in Haßloch fast 100 Familien.