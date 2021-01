In der Pfarrei Heiliger Michael Deidesheim findet die Sternsingeraktion in diesem Jahr „kontaktlos“ statt.

Trotz Lockdowns und ausgesetzter Gottesdienste bringen die Sternsinger der Deidesheimer Pfarrei den Neujahrssegen in die Haushalte. Wegen der Corona-Bestimmungen sind die Besuche am Samstag/Sonntag, 9. und 10. Januar, ohne Gesang oder Texte an der Haustür vorgesehen. Wer den Segensspruch 20*C+M+B+21 an seiner Haustür wünscht, wird gebeten, sich über die Pfarreihomepage anzumelden: www.pfarrei-deidesheim.de/aktuelles/online-anmeldung/. Zur besseren Planung wird neben der Angabe der Anschrift auch um eine Telefonnummer beziehungsweise Mailadresse für eventuelle Rückfragen gebeten. Der Segen wird ohne zu klingeln an die Haustür geschrieben. Für Spenden für Kinder in Not erhalten die besuchten Haushalte ein Spendenbeutelchen, das im katholischen Pfarramt Deidesheim abgegeben werden kann. Auch sind Überweisungen ans Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ möglich bei der Pax-Bank, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31, Verwendungszweck „Spende Sternsingeraktion 2021, Pfarrei Hl. Michael Deidesheim“ oder über den Link https://www.sternsinger.de/spenden/.